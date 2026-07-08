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Взрыв прогремел в Одессе

«Страна»: в Одессе произошел взрыв
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

В Одессе на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Уточняется, что хлопок произошел во время воздушной тревоги, объявленной в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение одной минуты нарастающим и стихающим сигналом. После паузы длительностью до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

В ночь на 6 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области. В украинской столице тогда тоже были слышны взрывы на фоне сирен.

После этого в городе Вишневом в Киевской области, где были атакованы объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), произошла мощная вторичная детонация. Журналисты обратили внимание на появившиеся в социальных сетях видео, снятые местными жителями. На кадрах видно, как боеприпасы взрываются, а их части разлетаются в разные стороны.

Ранее депутат Госдумы предупредил, что земли Украины могут стать «непригодными для жизни на десятилетия».

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