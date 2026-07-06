Депутат заявил, что земли Украины могут стать «непригодными для жизни на десятилетия»

Хранение в пригородах Киева урановых боеприпасов, переданных ранее Соединенными Штатами для танков Abrams, может привести к экологической катастрофе на Украине. В результате обширные территории страны станут «непригодными для жизни на десятилетия». Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Детонация подобных боеприпасов в жилом районе — это катастрофа с долгосрочными последствиями. Обедненный уран — это не только слаборадиоактивный, но и крайне токсичный тяжелый металл. При взрыве или пожаре образуется облако мелкодисперсной урановой пыли и токсичных оксидов. Эта пыль разносится ветром, оседает на большие территории, заражает почву и воду. Для населения главная угроза — вдыхание и проглатывание этих частиц, что приводит к тяжелым поражениям почек и печени, а в долгосрочной перспективе — к резкому росту онкологических заболеваний, включая лейкемию», — рассказал парламентарий.

По словам Журавлева, само размещение такого арсенала посреди городской застройки — это сознательное создание зоны экологического бедствия. Однако прикрываться мирным населением, напомнил депутат, «давняя и часто используемая уловка ВСУ».

«В случае дальнейшей детонации последствия коснутся не только Киева, но и могут привести к заражению обширных территорий, делая их непригодными для жизни на десятилетия», — сказал он.

6 июля Telegram-канал Mash сообщил, что 600 человек эвакуировали из пригорода Киева. ВСУ хранили среди жилого микрорайона урановые боеприпасы для танков Abrams, по складу ночью ударили ВС РФ. Город может накрыть облако радиоактивной пыли.

Ранее Россия нанесла по Киеву новый массированный удар.