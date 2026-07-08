Украинские спасатели пока не смогли потушить уничтоженный взрывами склад под Киевом

ГСЧС Украины: пожар на складе в Вишневом до сих пор не потушен

Украинские пожарные второй день не могут потушить уничтоженный взрывами склад в Вишневом Киевской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В заявлении ведомства говорится, что спасатели продолжают ликвидировать очаги пожара, разбирать поврежденные конструкции и вести поиск взрывоопасных предметов. Для тушения огня применяется пожарный вертолет, выполнивший свыше 30 сбросов воды.

Всего в ликвидации последствий взрывов задействовано около 200 сотрудников ГСЧС и 55 единиц специальной техники.

7 июля депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что на уничтоженном складе в Вишневом хранились боеприпасы и зенитные ракеты.

За день до этого Минобороны РФ заявило о нанесении массированного удара по объектам ВПК и топливно-энергетического комплекса Украины, расположенным в Киеве и области. В том числе удару подвергся Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. После прилета городской совет объявил эвакуацию жителей с потенциально опасных территорий в связи с угрозой повторной детонации. При этом жителям ряда улиц, расположенных в непосредственной близости от предприятия, рекомендовали не покидать дома.

Ранее сообщалось, что небо над Киевом затянуло черным дымом после массированной атаки ВС России.