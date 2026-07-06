Небо над Киевом затянуло черным дымом после массированной атаки ВС России

Черный дым накрыл Киев из-за пожаров. Жителям города рекомендовали не открывать окна и по возможности не выходить на улицу, сообщило агентство Укринформ.

«Черный дым накрыл Киев… Запах гари ощущают во всех районах», — говорится в публикации.

Отмечается, что дым распространяется по всем районам Киева. Воздух в украинской столице стал едким.

По данным Минобороны России, в ночь на 6 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. В МО назвали эту атаку ответом на удары Киева по гражданской инфраструктуре России.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил украинские власти в «абсолютно очевидном террористическом проявлении». Он отметил, что ВСУ наносят удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры России, которые не имеют отношения к военно-промышленному комплексу.

Ранее Путин раскрыл Трампу ложь Киева и ЕС о ситуации на фронте.