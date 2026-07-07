В Раде подтвердили хранение боеприпасов и ракет ПВО среди жилых домов под Киевом

На уничтоженном в результате взрывов складе в Вишневом Киевской области хранились боеприпасы и ракеты ПВО. Об этом заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Анна Скороход.

По ее словам, склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами находился среди жилых домов.

«В Вишневом враг попал в наши склады, где, по моим данным, были как боеприпасы, так и ракеты ПВО, все «Укроборонпрома» и министерства обороны Украины. Кто ответит, что <…> мы храним все в одном городе среди жилых домов?» — написала парламентарий.

Накануне мощная вторичная детонация произошла в Вишневом, где были атакованы объекты военно-промышленного комплекса (ВПК). В СМИ обратили внимание на появившиеся в социальных сетях видео, снятые местными жителями. На кадрах видно, как боеприпасы взрываются, а их части разлетаются в разные стороны.

В этот день Минобороны РФ заявило о нанесении массированного удара по объектам ВПК и топливно-энергетического комплекса Украины, расположенным в Киеве и области. В том числе удару подвергся Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. После прилета городской совет объявил эвакуацию жителей с потенциально опасных территорий в связи с угрозой повторной детонации. При этом жителям ряда улиц, расположенных в непосредственной близости от предприятия, рекомендовали не покидать дома.

Ранее небо над Киевом затянуло черным дымом после массированной атаки ВС России.