В Кремле рассказали о беспилотных технологиях, которые поступают Украине

Украина получает технологии для производства и использования беспилотников со всей Европы, однако Россия может выдерживать эту конкуренцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Конечно, эти технологии поступают в Киев со всей Европы. Но это очень жесткая конкуренция. Но мы в состоянии конкурировать. И что для нас важнее всего — на фронте мы расширяем наши позиции», — сказал представитель Кремля.

30 июня первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) имеет возможность воздействовать на украинские дроны, пролетающие над странами Прибалтики в сторону РФ.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна в 2026 году произведет около 10 млн беспилотников. При этом Киев имеет возможности, чтобы удвоить этот показатель, утверждал он.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.