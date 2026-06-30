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Политика

В Госдуме пообещали, что дроны Украины будут взрываться на территории стран НАТО

Депутат Журавлев: Россия с помощью РЭБ будет сбивать дроны ВСУ над странами НАТО
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) имеет возможность воздействовать на украинские дроны, пролетающие над странами Балтии в сторону РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.

«Невдомек прибалтийским горе-политикам, что наша система РЭБ способна сделать так, чтобы ни один украинский бесплиотник вообще за пределы Прибалтики не вылетал. Вот и будут взрываться там, внутри, на территории стран НАТО, боеприпасы, которые направлены государством, страстно мечтающим попасть в Североатлантический альянс», — подчеркнул он.

Журавлев также обратил внимание на то, что страны НАТО не применяют «пресловутую» 5 статью устава альянса о коллективной обороне из-за беспилотников Украины, поскольку она выполняет «важнейшую антироссийскую миссию».

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что падение украинских беспилотников на территории НАТО является приемлемой ценой за удары по России.

Ранее глава МИД Эстонии раскритиковал дискуссию вокруг переговорщика от ЕС по Украине.

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