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Армия

После падения обломков беспилотника на Кубани загорелось предприятие

Оперштаб: в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В станице Смоленской Северского района Краснодарского края упали обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

Из-за падения обломков на территории одного из предприятий произошло возгорание. На месте работают оперативные службы, в результате произошедшего никто не пострадал.

7 июля мэр города Максим Пухов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили суббоеприпасы с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автодорогу Энергодар – Запорожская ТЭС. Он добавил, что в результате произошедшего никто из гражданских не пострадал.

До этого глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в поселке Селекционный Льговского района, пострадал водитель транспортного средства. Губернатор добавил, что в результате украинских ударов были обесточены 35 населенных пунктов в Рыльском районе области.

Ранее в Белгородской области двое жителей получили ранения при взрыве БПЛА ВСУ.

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