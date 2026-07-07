ВСУ атаковали автомобиль в Курской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в поселке Селекционный Льговского района Курской области, пострадал водитель транспортного средства. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Ранен водитель. У 54-летнего мужчины минно-взрывная травма, осколочное ранение левой голени. Ему оказали первую медпомощь, доставим его в Курск», — написал Хинштейн.

Губернатор добавил, что в результате украинских ударов были обесточены 35 населенных пунктов в Рыльском районе области. Без электричества остаются порядка 6 тыс. жителей. Как только обстановка позволит, подача электричества будет восстановлена, заверил Хинштейн.

В этот день еще пять человек получили ранения, еще одного не удалось спасти в результате атак ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР). Как сообщил глава региона Леонид Пасечник, были атакованы «Газель» и автомобиль аварийный служб. Несовместимые с жизнью травмы получил 35-летний мужчина.

Ранее в Белгородской области двое жителей получили ранения при взрыве БПЛА ВСУ.