В Запорожской области автомобиль подорвался на суббоеприпасе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили суббоеприпасы с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автодорогу Энергодар – Запорожская ТЭС. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Максим Пухов.

«В результате наезда автомобиля на боеприпас легковой автомобиль получил механические повреждения», — написал он.

Он добавил, что в результате произошедшего никто из гражданских не пострадал.

По словам мэра, днем при атаке дрона на улице Казацкой загорелся автомобиль, пострадал его владелец. Его доставили в приемное отделение МСЧ‑145, а после в тяжелом состоянии госпитализировали в хирургическое отделение.

До этого глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в поселке Селекционный Льговского района, пострадал водитель транспортного средства. Губернатор добавил, что в результате украинских ударов были обесточены 35 населенных пунктов в Рыльском районе области.

Ранее в Белгородской области двое жителей получили ранения при взрыве БПЛА ВСУ.