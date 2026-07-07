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Армия

Глава Минобороны Финляндии рассказал о проблемах с набором в армию в Европе

Хяккянен: Европе трудно найти достаточно людей для службы в армии
Prime Minister's Office of Finland

Европа испытывает серьезную проблему с поиском достаточного числа людей для службы в вооруженных силах. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

По его словам, европейским странам НАТО необходимо инвестировать значительные средства в численность войск, ведь оборона не может быть построена только с помощью оборудования и денег – необходимы люди.

До этого бывший генеральный секретарь НАТО и экс-глава дипломатии Евросоюза Хавьер Солана заявил, что Европе необходимо серьезно задуматься о собственной безопасности и активнее развивать собственные оборонные возможности на фоне разногласий с США.

Говоря о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, Солана сказал, что не хотел бы его критиковать, но признался, что на его месте «действовал бы совершенно иначе».

Постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитэкер сообщил, что Вашингтон ждет, что союзники американской стороны по НАТО на саммите блока в Анкаре отчитаются о росте оборонных расходов в рамках взятых на себя обязательств.

Ранее в Турции сделали заявление о войне НАТО против России.

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