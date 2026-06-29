Turkiye: НАТО примет решение о войне с Россией по итогам саммита в Анкаре

Решение НАТО о начале полномасштабного вооруженного конфликта с Россией будет зависеть от результатов саммита в Анкаре, который состоится 7-8 июля. Об этом сообщила газета Türkiye.

В издании отметили, что Европа уже сегодня просчитывает вероятность войны с РФ. В свою очередь Москва, как говорится в публикации, допускает такой сценарий к 2030 году.

«Смогут ли США и НАТО остаться в стороне от подобных событий? В этом контексте крайне важны оценки и заявления, которые прозвучат на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля», — заявил автор статьи.

По мнению журналиста, эта встреча может принести «весьма примечательные результаты». Он выразил надежду, что здравый смысл восторжествует и из турецкой столицы будут поданы сигналы «во имя всеобщего мира».

До этого член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал учения стран НАТО «Отважный кабан» у границ России и Белоруссии подготовкой к войне. Депутат напомнил, что в Североатлантическом альянсе заявляют о готовности к противостоянию с РФ к 2030 году. В связи с этим Соболев призвал как можно быстрее достичь целей спецоперации на Украине, чтобы лишить противников «всяких иллюзий».

Ранее в США описали сценарий потенциальной войны между Россией и НАТО.