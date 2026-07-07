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Политика

Экс-генсек НАТО призвал Европу задуматься о собственной безопасности

Солана: Европе стоит активнее развивать собственные оборонные возможности
Isaac Buj/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европе необходимо серьезно задуматься о собственной безопасности и активнее развивать собственные оборонные возможности на фоне разногласий с США. Об этом в интервью газете 20Minutos заявил бывший генеральный секретарь НАТО и экс-глава дипломатии Евросоюза Хавьер Солана.

По его словам, текущий этап отношений между странами Европы и США оказался значительно сложнее, чем он ожидал. Президент США Дональд Трамп стал серьезным фактором перемен, однако при нем Вашингтон уже не демонстрирует такой же приверженности НАТО, как при предыдущих президентах, отметил Солана.

Говоря о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, Солана сказал, что не хотел бы его критиковать, но признался, что на его месте «действовал бы совершенно иначе».

До этого постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитэкер сообщил, что Вашингтон ждет, что союзники американской стороны по НАТО на саммите блока в Анкаре отчитаются о росте оборонных расходов в рамках взятых на себя обязательств.

По данным доклада генсека НАТО Марка Рютте, европейские страны — члены НАТО и Канада повысили расходы на оборону до 2% ВВП в 2025 году. По его словам, три страны достигли отметки 3,5% в 2025 году.

Ранее в Турции сделали заявление о войне НАТО против России.

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