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Политика

В США рассказали об ожиданиях от оборонных расходов членов НАТО

Уитакер: США ждут отчет о росте оборонных расходов других стран на саммите НАТО
Johanna Geron/Reuters

Вашингтон ждет, что союзники американской стороны по НАТО на саммите блока в Анкаре отчитаются о росте оборонных расходов в рамках взятых на себя обязательств. Об этом в интервью Newsmax рассказал постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитэкер.

Он напомнил, что расходы американской стороны на оборону превышают 5% ВВП, Вашингтон ждет, что остальные участники НАТО последуют примеру США.

Уитакер также добавил, что Европа должна взять на себя ответственность за защиту своего континента конвенциональными средствами.

До этого по данным доклада генсека НАТО Марка Рютте стало известно, что европейские страны-члены НАТО и Канада повысили расходы на оборону до 2% ВВП в 2025 году. По его словам, три страны достигли отметки 3,5% в 2025 году.

Генсек ожидает, что на следующем саммите НАТО в турецкой Анкаре 7–8 июля 2026 года союзники покажут четкий и реалистичный план по достижению целевого показателя в 5%.

Рютте добавил, что доля США в военных расходах всех 32 стран-членов НАТО в текущем году составила 60%.

Ранее Рубио заявил, что намеченный на июль саммит НАТО в Турции «будет веселым».

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