Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Армия

Испания в полтора раза увеличит траты на закупки вооружений для Украины

El País: Испания выделит еще €50 млн на закупку вооружения США для Украины
Evgeniy Maloletka/AP

Власти Испании в этом году выделят еще €50 млн на закупку американского вооружения для последующей передачи Украине. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на правительственные источники.

По информации издания, эта сумма станет дополнением к €100 млн, которые уже были согласованы на 2026 год во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Испанию в прошлом году. Закупка будет реализована в рамках системы PURL (закупок оружия в США на европейские деньги).

По данным на июль 2025 года, Мадрид с начала военного конфликта на Украине выделил почти €3 млрд для оказания военной помощи Киеву. Кроме того, с 2022 года военную подготовку на территории Испании прошли более девяти тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. В начале года Минобороны королевства информировало, что обучило 10% солдат ВСУ из числа тех, кто прошел подготовку в Европе.

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС с начала конфликта на Украине потратил на помощь Киеву €193,3 млрд, в том числе €3,7 млрд доходов от реинвестирования замороженных российских активов. В 2026 году ЕС планирует выделить Украине еще и кредит на €90 млрд.

Ранее в Нидерландах заявили об исчерпании возможностей для военной помощи Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!