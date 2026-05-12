Генштаб Испании сообщил об обучении 9 тысяч украинских военных

Свыше девяти тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли военную подготовку в Испании. Об этом сообщил Генштаб королевства в соцсети X.

«Более 9 тыс. украинских военных, обученных в Испании», — говорится в публикации.

В начале года Минобороны королевства информировало, что обучило 10% солдат ВСУ из числа тех, кто прошел подготовку в Европе.

В декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проинформировал, что на европейских полигонах прошли подготовку более 224 тысяч украинских военных.

20 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что на Украине складывается тяжелая ситуация с мобилизацией, потому что украинцы не хотят воевать за коррумпированные власти страны и сопротивляются ТЦК.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране до 2 августа 2026 года.

