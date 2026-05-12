Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Испания обучила более 9 тысяч украинских солдат

Генштаб Испании сообщил об обучении 9 тысяч украинских военных
Alexandru Dobre/AP

Свыше девяти тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли военную подготовку в Испании. Об этом сообщил Генштаб королевства в соцсети X.

«Более 9 тыс. украинских военных, обученных в Испании», — говорится в публикации.

В начале года Минобороны королевства информировало, что обучило 10% солдат ВСУ из числа тех, кто прошел подготовку в Европе.

В декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проинформировал, что на европейских полигонах прошли подготовку более 224 тысяч украинских военных.

20 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что на Украине складывается тяжелая ситуация с мобилизацией, потому что украинцы не хотят воевать за коррумпированные власти страны и сопротивляются ТЦК.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране до 2 августа 2026 года.

Ранее в США заявили о подготовке Европы к затяжному конфликту между Россией и Украиной.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!