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В Испании раскрыли, сколько денег выделили на военную помощь Украине за три года

Санчес: Испания с 2022 года выделила Украине военную помощь на сумму €3 млрд
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Andrea Comas/Reuters

Мадрид с 2022 года выделил почти €3 млрд для оказания военной помощи Киеву. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет ТАСС.

В среду, 10 июля, глава правительства объявил об открытии «офиса для восстановления Украины» в столице королевства. Санчес добавил, что предоставленная Киеву помощь со стороны Мадрида включает в себя «военную поддержку на сумму €2,82 млрд».

Также премьер-министр анонсировал встречу смешанной комиссии Испании и Украины с предпринимателями. По его словам, участники переговоров будут обсуждать вопросы, связанные с восстановлением Украины.

9 июля в министерстве иностранных дел Дании сообщили, что власти страны намерены выделить 435 млн крон ($68,23 млн) на восстановление Украины. В частности, 338 млн крон ($53,01 млн) потратят на восстановление водоснабжения и отопления в Николаевской области. Еще 75 млн крон ($11,76 млн) используют для реализации программы EU4Reconstruction, которая предусматривает восстановление отдельных украинских городов. На программу Skills4Recovery (образование и занятость населения), в свою очередь, выделят 22 млн крон ($3,45 млн).

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, с момента эскалации конфликта Копенгаген предоставил Киеву военную помощь на сумму около €9 млрд и гражданскую помощь на сумму порядка €867 млн.

Ранее в США потратили более $1,6 млрд, выделенных на помощь Украине, на развитие собственной военной промышленности.

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