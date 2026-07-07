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Армия

Самолет-разведчик НАТО кружил вокруг Калининградской области

Flightradar24: самолет НАТО несколько раз облетел Калининградскую область
Leidos

Самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II несколько раз пролетел вокруг Калининградской области. Об этом свидетельствуют полетные данные на сервисе Flightradar24.

По данным сервиса, самолет вылетел с авиабазы в городе Констанца в Румынии и с 11.00 до 15.30 выполнял маневры в непосредственной близости с Калининградской областью, а затем проследовал в воздушное пространство Польши и вернулся в Румынию.

6 июля самолет США Bombardier Artemis II вел разведку вдоль границы РФ со стороны стран Прибалтики. Он вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии, пролетел над странами НАТО до севера-запада Эстонии, а потом летал кругами над Латвией и Эстонией недалеко от российской границы. Его также видели над Финским заливом.

Ранее «ядерный нюхач» США подал аварийный сигнал около Британии.

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