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Армия

У границ РФ заметили американский самолет-разведчик

РИА Новости: Bombardier Artemis II вновь вел разведку у границ России
Leidos

Самолет-разведчик США Bombardier Artemis II вел разведку вдоль границы РФ со стороны стран Прибалтики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно изученным данным, самолет вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии, пролетел над странами НАТО до севера-запада Эстонии, после чего совершал круговые полеты над Латвией и Эстонией недалеко от российской границы. По состоянию на 15.45 самолет был над Литвой и возвращался на авиабазу вылета», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II курсирует над странами Прибалтики и Финским заливом. Известно, что борт базируется в румынской Констанце. Он уточнил, что самолет не заходил в район границы с Россией и Белоруссией, его маршрут проходил по центру прибалтийских государств. Как сообщало ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, в минувшую субботу самолет-разведчик курсировал над нейтральными водами Черного моря, не входя в воздушное пространство какой-либо из стран.

Ранее «ядерный нюхач» США подал аварийный сигнал около Британии.

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