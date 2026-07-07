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Армия

На Украине водители маршруток устроили забастовку из-за мобилизации их коллеги

В Виннице водители маршруток устроили забастовку из-за мобилизации их коллеги
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Водители общественного транспорта в украинской Виннице устроили забастовку из-за мобилизации их коллеги. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным издания, инцидент произошел в минувший понедельник. Вместе с тем в местном территориальном центре комплектования (ТЦК) утверждают, что мобилизованного водителя отпустили сразу после проверки документов.

Сообщается, что ни одна из предложенных тыловых воинских частей не согласилась взять водителя на службу в армию.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщало, что на Украине мобилизуют научных сотрудников институтов. Сообщается, что в ходе боев в районе села Семереньки в Тростянецком районе Сумской области был ликвидирован сотрудник Физико-механического института имени Г. В. Карпенко Национальной академии наук Украины.

2 июля депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) набирают людей, многие из которых физически не могут дойти до позиций на фронте.

Ранее стало известно о серьезном росте числа жалоб на ТЦК на Украине.

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