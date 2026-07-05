На Украине мобилизуют научных сотрудников институтов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что на Украине под мобилизацию также попадают научные сотрудники институтов», — рассказал источник агентства.

В частности, в ходе сражений в районе села Семереньки в Тростянецком районе Сумской области был ликвидирован сотрудник Физико-механического института имени Г. В. Карпенко Национальной академии наук Украины. По данным силовых структур, мужчину принудительно мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и отправили на фронт. Он являлся автором и соавтором почти двух десятков научных работ.

2 июля депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что в ВСУ набирают людей, многие из которых физически не могут дойти до позиций на фронте. В результате из 100 мобилизованных, пребывающих в то или иное подразделение, остается только около 10 боеспособных человек.

В марте полковник десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Кобылянский заявил, что как минимум 70% поступающих в учебные центры мобилизованных украинцев негативно относятся к службе в армии. Более того, их эмоциональное состояние находится на низком уровне.

Ранее украинских военкомов обвинили в мобилизации мужчин с сахарным диабетом и ожирением.