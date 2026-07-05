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Армия

Стало известно о мобилизации на Украине научных сотрудников

ТАСС: научные сотрудники институтов Украины подпадают под мобилизацию
Shutterstock

На Украине мобилизуют научных сотрудников институтов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что на Украине под мобилизацию также попадают научные сотрудники институтов», — рассказал источник агентства.

В частности, в ходе сражений в районе села Семереньки в Тростянецком районе Сумской области был ликвидирован сотрудник Физико-механического института имени Г. В. Карпенко Национальной академии наук Украины. По данным силовых структур, мужчину принудительно мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и отправили на фронт. Он являлся автором и соавтором почти двух десятков научных работ.

2 июля депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что в ВСУ набирают людей, многие из которых физически не могут дойти до позиций на фронте. В результате из 100 мобилизованных, пребывающих в то или иное подразделение, остается только около 10 боеспособных человек.

В марте полковник десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Кобылянский заявил, что как минимум 70% поступающих в учебные центры мобилизованных украинцев негативно относятся к службе в армии. Более того, их эмоциональное состояние находится на низком уровне.

Ранее украинских военкомов обвинили в мобилизации мужчин с сахарным диабетом и ожирением.

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