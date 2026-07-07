Песков объяснил, при каком условии завершится спецоперация

Специальная военная операция продолжается из-за отсутствия готовности Киева к мирному урегулированию и завершится после достижения поставленных Россией целей. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в настоящее время Киев не демонстрирует готовности к мирному урегулированию конфликта. В связи с этим, отметил Песков, специальная военная операция продолжается до полного достижения целей, поставленных Россией.

4 июля президент России Владимир Путин поручил подготовить подробный анализ действий всех сторон, которые Москва считает подстрекателями боевых действий. На основе этого Москва будет принимать дальнейшие решения, отмечал Песков. По словам пресс-секретаря, российский лидер также заявил, что Киев ведет информационную кампанию, распространяя слухи о своих успехах. Российский президент назвал эти заявления не соответствующими действительности.

До этого Путин ответил на предложения Украины ограничить территорию боевых действий. Президент считает, что, если войска пойдут на это, это даст украинской армии возможность перебросить войска в Донбасс и Новороссию.

Ранее в Кремле прокомментировали призыв Каллас расширить санкции против РФ.