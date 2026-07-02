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Политика

В Кремле прокомментировали призыв Каллас расширить санкции против РФ

Песков: РФ продолжит давить на киевский режим ради достижения поставленных целей
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российские войска продолжат наносить удары по украинским объектам, чтобы тем самым усилить давление на киевский режим и достичь поставленных целей СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на брифинге.

Его попросили прокомментировать сегодняшнее заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая пообещала в ответ на ночной удар ВС РФ по Киеву инициировать расширение санкций против российского военно-промышленного комплекса.

«Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей», — заявил в ответ Песков.

Каллас анонсировала, что сегодня же предложит распространить европейские санкции на более широкий круг «организаций, поддерживающих военно-промышленный комплекс России, в ответ на удары».

По ее словам, ЕС должен обеспечить «устойчивую военную поддержку Украины» и усилить давление на Москву путем ужесточения санкций в ответ на каждый новый удар Вооруженных сил России.

Ранее в Европе рассказали об одержимости Каллас Россией.

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