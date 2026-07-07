СМИ сообщили о крупнейшей атаке БПЛА на Москву за последние два года

Атака БПЛА на Москву стала крупнейшей за последние два года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные мэром столицы Сергеем Собяниным.
Отмечается, что с вечера 6 июля до 00:00 часов мск 7 июля в направлении Московского региона направлялись более 430 беспилотников. Большую часть из них удалось уничтожить с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах, еще 36 дронов сбили на подлете к Москве.
7 июля Собянин сообщил в мессенджере «Макс» о ликвидации БПЛА противника, летевшего к столице.
До этого столичные аэропорты Домодедово и Внуково начали временно обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропортов.
Накануне беспилотники ВСУ впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2,5 тыс. км от украинской границы и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в мире. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту тоже ограничивали взлет и посадку самолетов.
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