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Армия

На подлете к Москве сбит БПЛА

Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву БПЛА
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации БПЛА противника, летевшего к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

До этого столичные аэропорты Домодедово и Внуково начали временно обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропортов.

Накануне беспилотники ВСУ впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2,5 тыс. км от украинской границы и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в мире. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту тоже ограничивали взлет и посадку самолетов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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