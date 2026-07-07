В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация).

В районе авиагавани для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации введены временные ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Уточнить статус рейса можно при помощи онлайн-табло аэропорта Домодедово.

6 июля сообщалось, что аэропорт Новосибирска временно перестал принимать и отправлять рейсы.

В этот же день временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропортах Кургана и Омска.

До этого временные ограничения были введены в аэропорту Тобольска Тюменской области на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Калининграда на прилет и вылет задерживаются 47 рейсов.