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Армия

На северо-востоке Украины прогремел взрыв

В украинских Сумах произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
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В Сумах на северо-востоке Украины произошел взрыв, пишет издание «Общественное. Новости».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Сумской области действует воздушная тревога.

В ночь на 6 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области. В украинской столице тогда тоже были слышны взрывы на фоне сирен.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее депутат Госдумы предупредил, что земли Украины могут стать «непригодными для жизни на десятилетия».

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