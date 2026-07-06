В Киеве на фоне воздушной тревоги ночью 12 июня произошли взрывы

В Киеве произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

СМИ не приводит подробностей.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины действует воздушная тревога.

5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина наносит удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры РФ, которые не имеют отношения к военно-промышленному комплексу.

2 июля в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Также в ведомстве рассказали, что среди пораженных объектов в Киеве — предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», научно-производственная компания «Атлон Авиа», государственное предприятие «Антонов», Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина» и другие объекты.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.