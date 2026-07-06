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Лантратова направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу под Белгородом

Лантратова обратилась в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу под Белгородом
Оперштаб Белгородской области

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсека всемирной организации Ванессе Фрезье в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Белгородской области. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, в результате атаки годовалая девочка находится в тяжелом состоянии. Она получила множественные непроникающие осколочные ранения. Помимо этого, у 10-летнего мальчика диагностировали минно‑взрывную и акустическую травмы, а 16-летний подросток был госпитализирован с осколочным ранением голени.

«Нахожусь на связи с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой, которая связалась с родителями детей и пострадавшими взрослыми. Помощь уже оказывается, будем следить за ситуацией», — написала омбудсмен.

ВСУ атаковали автобус в Белгородской области днем 6 июля. По данным оперштаба региона, украинские беспилотники ударили по машине на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа. В результате удара пострадали семь человек.

Ранее ВСУ атаковали еще один автобус на границе с Белоруссией.

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