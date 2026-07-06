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Армия

Силовики заявили о ликвидации в Запорожье обвиняемого в пытках начальника полиции

РИА Новости: в Запорожье ликвидировали начальника полиции, обвиняемого в пытках
Ronen Zvulun/Reuters

В Запорожье ликвидировали начальника 4-го отдела Запорожского управления полиции капитана Ярошевича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«В результате огневого воздействия по 4-му отделу Запорожского управления полиции киевского режима уничтожен его начальник капитан Ярошевич, которого местные обвиняли в пытках и незаконном удержании людей по надуманным предлогам», — сказал собеседник агентства.

5 июля житель Суджанского района Курской области Роман Ванин, освобожденный из украинского плена, сообщил о фактах насилия в отношении пленных по национальному признаку. По его словам, в местах содержания под стражей не проводилось разграничения между комбатантами и гражданским населением. Он описал случаи жестоких избиений со стороны надзирателей с использованием дубинок, которые происходили хаотично в камерах.

3 июля Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Украину прекратить пытки российских военнопленных. Виновных в подобных инцидентах следует привлечь к ответственности, обратил внимание дипломат.

Ранее главком ВСУ признал, что в рядах украинской армии есть пытки.

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