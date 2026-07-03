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Общество

В ООН потребовали прекратить пытки российских военнопленных

Верховный комиссар ООН Тюрк призвал прекратить пытки российских военнопленных
Kay Nietfeld/Global Look Press

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Украину прекратить пытки российских военнопленных. Об этом он заявил на заседании 62-й сессии Совета ООН по правам человека, передает РИА Новости.

«Применение пыток в отношении военнопленных должно быть немедленно прекращено», — потребовал он.

Тюрк заявил, что «около половины захваченных Украиной военнопленных», с которыми беседовали коллеги его управления, рассказывали о пытках и жестоком обращении с ними в пунктах временного содержания до их перевода в официальные места содержания под стражей.

Виновных в применении пыток следует привлечь к ответственности, обратил внимание дипломат.

В феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала о зафиксированных случаях, когда российские военнослужащие в украинском плену не выдерживали пыток. Она также заявила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с призывом обеспечить доступ к раненым и нуждающимся в медицинской помощи лицам, находящимся в плену.

Ранее омбудсмен Лантратова сообщила, что Красный крест нашел в плену на Украине более 1,7 тысячи российских бойцов.

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