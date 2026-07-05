Вернувшийся из плена ВСУ курянин рассказал о пытках в тюрьме

Вернувшийся из плена курянин Ванин сообщил, что его избивали за то, что он русский

Житель Суджанского района Курской области Роман Ванин, освобожденный из украинского плена, сообщил о фактах насилия в отношении пленных по национальному признаку. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Самое страшное — это было в Виннице (в тюрьме. — прим. ред.). В Виннице там вообще избивали. За то, что ты русский», — ответил россиянин на вопрос о причинах издевательств.

Ванин утверждает, что в местах содержания под стражей не проводилось разграничения между комбатантами и гражданским населением. Он описал случаи жестоких избиений со стороны надзирателей с использованием дубинок, которые происходили хаотично в камерах.

«Там без разницы было — гражданский ты, не гражданский. Просто заходит (надзиратель. — прим. ред.), выбирает камеру, говорит: «ну, все». Заходит, всех избивает, и все. То есть, дубинками, руками», — пояснил мужчина.

28 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил возвращение пяти мирных жителей приграничного региона в результате обмена пленными. Речь идет о людях, которых Вооруженные силы Украины увезли во время вторжения в регион в 2024 году.

Ранее в ООН потребовали прекратить пытки российских военнопленных.