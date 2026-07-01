Главком ВСУ признал, что в рядах украинской армии есть пытки

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью для телеканала ТСН признал, что в полку «Скала» практиковались пытки.

«Позорная история с точки зрения того, что она вообще существует в Вооруженных силах воюющей страны, где военнослужащий должен погибать не в тылу, а должен готовиться к защите своей страны», — отметил Сырский.

Он уточнил, что расследование фактов пыток в полку началось до того, как журналисты опубликовали первый материал о проблемах в подразделении.

В июне украинский штурмовой полк «Скала», имеющий репутацию «мясного», попал в центр скандала. Журналисты украинского издания «Бабель» выяснили, что в подразделении избили минимум 25 мобилизованных, они не выжили.

По информации издания, сначала мобилизованных привозили в так называемый «курятник» — распределительный центр «Скалы». Он находится в помещении, похожем на заброшенное сельхозпредприятие без окон. Внутри содержатся более тысячи человек, многие — с зависимостями. В частности, один из солдат «Скалы» стал свидетелем «зомби-апокалипсиса» на построении с наркозависимыми. По воспоминаниям другого военного, новобранцев заставляли раздеваться наголо, «снимать трусы и приседать». А в туалет и столовую можно попасть только под вооруженным конвоем. Нарушителей «порядка» отправляют в тесный и переполненный людьми карцер.

Ранее военнопленный рассказал о пытках цепями и грабежах в учебном центре ВСУ.