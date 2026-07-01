Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Армия

Главком ВСУ признал, что в рядах украинской армии есть пытки

Главком ВСУ Сырский: пытки в полку «Скала» — это позорная история для украинской армии
Telegram-канал «СИРСЬКИЙ»

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью для телеканала ТСН признал, что в полку «Скала» практиковались пытки.

«Позорная история с точки зрения того, что она вообще существует в Вооруженных силах воюющей страны, где военнослужащий должен погибать не в тылу, а должен готовиться к защите своей страны», — отметил Сырский.

Он уточнил, что расследование фактов пыток в полку началось до того, как журналисты опубликовали первый материал о проблемах в подразделении.

В июне украинский штурмовой полк «Скала», имеющий репутацию «мясного», попал в центр скандала. Журналисты украинского издания «Бабель» выяснили, что в подразделении избили минимум 25 мобилизованных, они не выжили.

По информации издания, сначала мобилизованных привозили в так называемый «курятник» — распределительный центр «Скалы». Он находится в помещении, похожем на заброшенное сельхозпредприятие без окон. Внутри содержатся более тысячи человек, многие — с зависимостями. В частности, один из солдат «Скалы» стал свидетелем «зомби-апокалипсиса» на построении с наркозависимыми. По воспоминаниям другого военного, новобранцев заставляли раздеваться наголо, «снимать трусы и приседать». А в туалет и столовую можно попасть только под вооруженным конвоем. Нарушителей «порядка» отправляют в тесный и переполненный людьми карцер.

Ранее военнопленный рассказал о пытках цепями и грабежах в учебном центре ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!