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Армия

В Ярославской области отразили крупнейшую атаку Украины на местный НПЗ

Губернатор Евраев: отражена атака на Ярославский НПЗ, сбито более 70 дронов
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Ярославской области отразили атаку Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Евраев.

«Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод», — написал он.

По словам главы региона, было уничтожено более 70 беспилотных летательных аппаратов.

Евраев также напомнил жителям о компенсации за ущерб имуществу.

6 июля глава Омской области Виталий Хоценко сообщил об отражении атаки украинских дронов. По его словам, нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативные службы принимали меры по ликвидации последствий.

Позже Хоценко уточнил, что БПЛА ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Омской области. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы. Губернатор попросил жителей не приближаться к обломкам, не записывать видео, не вести фотосъемку.

Ранее финские военные перекрыли движение по воздуху и морю из-за украинских дронов.

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