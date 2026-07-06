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Армия

Финские военные перекрыли движение по воздуху и морю из-за украинских БПЛА

Yle: силы обороны Финляндии перекрыли часть Финского залива из-за дронов ВСУ
Adam Ihse/TT News Agency/Reuters

Силы обороны Финляндии временно ограничили воздушное и морское движение в восточной части Финского залива из-за украинских беспилотников, сообщает Yle со ссылкой на пресс-секретаря главного штаба Йере Палданиуса.

Он отметил, что у военных Финляндии пока нет данных об обнаружении дронов ВСУ, которые во время атаки по целям на российской территории могли бы случайно пересечь границу и нарушить финское воздушное пространство, но риск такого развития событий все же существует.

«Возможность того, что дроны залетали в Финляндию, исключить нельзя. В такой ситуации следует придерживаться инструкций министерства внутренних дел по дронам», — заявил представитель главштаба.

Такие же ограничения на движение по воздуху и морю из-за рисков, связанных с украинскими беспилотниками, финские военные вводили в субботу утром. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал сограждан, особенно рыбаков, следить за сообщениями о появлении дронов. Он допустил регулярное закрытие Финского залива, который, по его словам, «настолько узок, что ситуация может измениться за считанные минуты».

Ранее в Финляндии испугались российского ответа из-за пролета украинских дронов.

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