Хинштейн раскрыл подробности удара ВСУ по строящемуся энергоблоку Курской АЭС-2

Хинштейн: атака ВСУ на градирню Курской АЭС-2 не повлияла на работу станции

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на градирню строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2 не повлияла на работу станции. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию. Хинштейн уточнил, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые направлялись в сторону Курчатова. Губернатор также подчеркнул, что находится на связи с руководством атомной электростанции.

«Негативных последствий для экологии и людей нет», — написал Хинштейн.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ночью 6 июля нанесли удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2.

В январе этого года Хинштейн сообщал о начале строительства энергоблока №3 Курской АЭС-2. Первый энергоблок Курской АЭС-2 был введен в эксплуатацию 27 апреля.

Лихачев подчеркивал, что эксплуатация действующей Курской АЭС и сооружение новых энергоблоков происходят в условиях постоянных провокаций и прямых атак со стороны Украины.

Ранее глава МАГАТЭ отреагировал на призыв назвать виновных в обстрелах ЗАЭС.