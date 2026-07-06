Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

ВСУ ночью ударили по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2

Лихачев: дрон ударил по строящемуся энергоблоку Курской АЭС-2
Алексей Никольский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 июля ударили беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«В районе Курской станции был нанесен удар, предварительно беспилотником, он так идентифицируется, по градирне строящегося второго блока Курской атомной электростанции», — сказал он.

В конце января этого года губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока №3 Курской АЭС-2. Первый энергоблок Курской АЭС-2 был введен в эксплуатацию 27 апреля. Глава региона тогда отметил, что площадь фундаментной плиты составляет 5,3 тыс. кв. метров. Она разделена на шесть захваток бетонирования. Как уточнил глава региона, объем той, куда пошел «первый бетон», — около 1,9 тыс. куб. метров, заполнялся около суток. При этом всего в фундаментную плиту будет уложено более 15 тыс. кубометров бетона.

1 января в «Росатоме» сообщили, что новый энергоблок №1 Курской АЭС-2 подключен к единой российской энергосистеме. По словам гендиректора госкомпании Алексея Лихачева, эксплуатация действующей Курской атомной электростанции, сооружение новых энергоблоков происходили в условиях постоянных провокаций и прямых атак со стороны Украины.

Ранее ВСУ атаковали жилую застройку в городе-спутнике Запорожской АЭС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!