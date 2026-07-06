ВСУ ночью ударили по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 июля ударили беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«В районе Курской станции был нанесен удар, предварительно беспилотником, он так идентифицируется, по градирне строящегося второго блока Курской атомной электростанции», — сказал он.

В конце января этого года губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока №3 Курской АЭС-2. Первый энергоблок Курской АЭС-2 был введен в эксплуатацию 27 апреля. Глава региона тогда отметил, что площадь фундаментной плиты составляет 5,3 тыс. кв. метров. Она разделена на шесть захваток бетонирования. Как уточнил глава региона, объем той, куда пошел «первый бетон», — около 1,9 тыс. куб. метров, заполнялся около суток. При этом всего в фундаментную плиту будет уложено более 15 тыс. кубометров бетона.

1 января в «Росатоме» сообщили, что новый энергоблок №1 Курской АЭС-2 подключен к единой российской энергосистеме. По словам гендиректора госкомпании Алексея Лихачева, эксплуатация действующей Курской атомной электростанции, сооружение новых энергоблоков происходили в условиях постоянных провокаций и прямых атак со стороны Украины.

Ранее ВСУ атаковали жилую застройку в городе-спутнике Запорожской АЭС.