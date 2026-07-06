Генсек НАТО заявил о «пределах возможностей» по снабжению Украины системами ПВО

У европейских стран-членов НАТО есть «пределы производства» средств ПВО для отправки их на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в ходе пресс-конференции.

«Есть пределы для производства средств ПВО в Европе. <...> Страны НАТО делают все возможное, в частности в рамках системы PURL (закупок оружия в США на европейские деньги — «Газета.Ru»), ракеты-перехватчики поступают [на Украину] прямо сейчас, пока мы говорим», — сказал генсек.

5 июля Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что производственные мощности Европейского Союза и Североатлантического альянса в области обороны не успевают за возросшим спросом. По их словам, поддержка Украины и конфликта на Ближнем Востоке создают дополнительное давление на военные запасы стран.

В этот же день генсек НАТО заявил, что на предстоящем саммите альянса в Анкаре участники обсудят перегруженность оборонных мощностей из-за конфликта на Украине и недостаточные возможности по набору и обучению новых военных. Глава организации назвал эти ключевые вопросы препятствиями для организации.

Ранее экс-генсек НАТО допустил исчезновение альянса.