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Политика

Бывший генсек НАТО высказался о судьбе альянса

Экс-генсек НАТО Столтенберг: существование альянса не гарантировано в будущем
Johanna Geron/Reuters

Сегодня нет гарантий в том, что НАТО продолжит существовать в своем нынешнем виде в долгосрочной перспективе. Об этом экс-генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Der Spiegel.

По его словам, в настоящий момент никто не может дать гарантий о вечном существовании блока. Столтенберг считает, что властям европейских государств необходимо было раньше начать активно инвестировать в оборону.

Экс-генсек добавил, что странам Евросоюза критически важно нарастить военные расходы, как того требует Вашингтон. Подобное позволило бы предотвратить возможный выход США из Североатлантического альянса.

До этого Столтенберг заявил, что Германия превращается в военную державу и может начать играть более важную роль в НАТО.

В июне генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что НАТО ждет крупнейшая трансформация за всю его историю.

Ранее генсек НАТО оценил перспективы возобновления диалога с Россией.

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