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Общество

В двух российских аэропортах ввели ограничения на обслуживание рейсов

Росавиация: аэропорты Кургана и Омска приостановили прием и отправку самолетов
Shutterstock

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропортах Кургана и Омска. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов.

Пресс-служба омского аэропорта в Telegram-канале написала, что воздушная гавань оперативно приступит к обслуживанию рейсов, как только ограничения будут сняты. О возобновлении приема и отправки самолетов оповестят дополнительно.

«Пассажирам необходимо внимательно слушать объявления в аэровокзале и следовать указаниям сотрудников аэропорта; следить за статусом рейса на электронных табло и на сайте омского аэропорта», — говорится в заявлении.

В настоящее время на территории Омской области действует режим беспилотной опасности. Губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Правительство Курганской области, в свою очередь, сообщило о фиксации пролета украинских дронов над регионом. По данным властей, беспилотники прилетели со стороны Челябинской области.

Ранее финские военные перекрыли движение по воздуху и морю из-за украинских дронов.

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