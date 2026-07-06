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Армия

В Челябинской области объяснили срабатывание системы оповещения

В Челябинской области сообщили о пролете украинских беспилотников
Shutterstock

Пролет украинских дронов визуально наблюдается на территории ряда муниципалитетов Челябинской области. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности региона, передает ТАСС.

«В связи с реальной угрозой была включена система оповещения и прозвучал сигнал «Внимание всем!» для оперативного информирования граждан о потенциальной угрозе», — отметили в ведомстве.

Ночью с 5 на 6 июля над территорией России перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным министерства обороны страны, часть воздушных целей нейтрализовали над акваторией Азовского моря. Также атаки были отражены в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и 19 областях. Среди них — Ярославская, Псковская, Волгоградская, Брянская, Рязанская, Саратовская, Ленинградская, Новгородская, Курская, Тверская, Белгородская, Липецкая, Орловская, Воронежская, Самарская, Тульская, Ростовская, Смоленская и Калужская.

Как рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, после налета БПЛА в регионе загорелось промышленное предприятие. Объект расположен в Дзержинском округе, все сотрудники были оперативно эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала, на место происшествия выезжали специалисты экстренных и оперативных служб.

Ранее украинский дрон ударил по автомобилю в Белгородской области.

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