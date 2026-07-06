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Армия

В Лондоне заявили о сопровождении самолетов ВКС РФ

Politico: Британия поднимала авиацию якобы для сопровождения российских Ту-142
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Великобритания на прошлой неделе поднимала авиацию якобы для сопровождения двух российских военных самолетов Ту-142. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на министерство обороны Соединенного королевства.

Оборонное ведомство утверждает, что два противолодочных самолета Воздушно-космических сил России якобы неоднократно приближались к британской авианосной ударной группе в Норвежском море.

«Российские самолеты были перехвачены и сопровождены британскими истребителями F-35», — говорится в материале.

Отмечается, что инцидент произошел 2 июля.

23 июня сообщалось, что иностранные истребители сопроводили российские ракетоносцы Ту-160 во время полета над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

До этого шведские истребители JAS 39 Gripen дважды поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов Су-24 и Су-34 над Балтийским морем недалеко от воздушного пространства королевства.

Ранее Германия пригрозила России «единым фронтом» после ЧП с дроном в Румынии.

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