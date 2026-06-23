Иностранные истребители сопроводили ракетоносцы РФ во время полета над двумя морями

Российские ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 16-часовой полет в небе над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что во время полета экипажи Ту-160 выполнили дозаправку топливом в воздухе. Истребители МиГ-31 сопровождали Ту-160.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», — отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что все полеты российских Воздушно-космических сил выполняются согласно международным правилам использования воздушного пространства. А дальняя авиация летает над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей регулярно.

10 дней назад шведские истребители JAS 39 Gripen дважды поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов Су-24 и Су-34 над Балтийским морем недалеко от воздушного пространства королевства.

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