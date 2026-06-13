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Армия

Швеция поднимала истребители на перехват Су-24 и Су-34 РФ над Балтикой

Швеция перехватила российские самолеты Су-24 и Су-34 над Балтийским морем
Валентин Капустин/РИА Новости

Шведские истребители JAS 39 Gripen дважды поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов Су-24 и Су-34 над Балтийским морем. Об этом сообщили Вооруженные силы Швеции в социальной сети X.

«В пятницу шведская служба реагирования на инциденты провела две операции с использованием JAS 39 Gripen для перехвата российских самолетов над Балтийским морем недалеко от шведского воздушного пространства», — отмечается в сообщении.

Накануне комитет по обороне Швеции заявил, что война между Россией и НАТО может начаться «относительно скоро». В Стокгольме допустили, что Москва якобы может попытаться проверить сплоченность альянса и его приверженность коллективной обороне. Норвежские и немецкие военачальники утверждают, что боевые действия начнутся до конца текущего десятилетия. Однако верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе не разделяет их опасения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

28 мая стало известно, что Швеция безвозмездно поставит Украине 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D предыдущего поколения, а также Киев закажет до 20 новых истребителей Gripen E/F. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, первая поставка более старых истребителей произойдет в 2027 году, а новые модели начнут поступать на Украину с 2030 года.

Ранее депутат Рады заявил о бесполезности поставок шведских истребителей на Украину.

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