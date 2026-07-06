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В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

Губернатор Паслер: в Свердловской области действует режим беспилотной опасности
Valentyn Ogirenko/Reuters

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в своем канале в «Максе» о режиме беспилотной опасности в регионе.

Паслер призвал местных жителей сохранять спокойствие и бдительность.

«В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО противовоздушной обороны или беспилотников», — поделился глава региона.

6 июля Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в районе порта Усть-Луга и Лужского полигона зафиксировано падение обломков БПЛА.

4 июля в Свердловской области дважды объявляли режим беспилотной опасности.

Также в Тюменской области, Пермском крае и Санкт-Петербурге утром 4 июля объявляли ракетную опасность.

Ранее над Удмуртией сбили ракету ВСУ.

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