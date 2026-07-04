В Тюменской области объявили ракетную опасность

Режим ракетной опасности введен в Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем канале в мессенджере «Макс».

«Рекомендуется укрыться в ближайшем помещении», — написал он.

Режим ракетной опасности также объявляли на территории Татарстана, Ульяновской области, Башкирии и Пермского края.

Губернатор Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили над регионом ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшую в сторону одного из промышленных объектов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что город подвергся ракетной атаке ВСУ. По его данным, повреждены объекты инфраструктуры.

Ранее в Белгороде после атаки ВСУ загорелся мусорный полигон.