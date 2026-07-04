Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

В Тюменской области объявили ракетную опасность

В Тюменской области введен режим ракетной опасности
Таисия Лисковец/РИА Новости

Режим ракетной опасности введен в Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем канале в мессенджере «Макс».

«Рекомендуется укрыться в ближайшем помещении», — написал он.

Режим ракетной опасности также объявляли на территории Татарстана, Ульяновской области, Башкирии и Пермского края.

Губернатор Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили над регионом ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшую в сторону одного из промышленных объектов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что город подвергся ракетной атаке ВСУ. По его данным, повреждены объекты инфраструктуры.

Ранее в Белгороде после атаки ВСУ загорелся мусорный полигон.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!