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Общество

В российском регионе повторно объявили ракетную опасность

Паслер: Свердловской области повторно объявлен режим ракетной опасности
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Ракетная опасность повторно объявлена на территории Свердловской области. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«В регионе объявлен режим ракетной опасности», — написал чиновник.

Утром 4 июля данный режим уже вводили, а потом отменяли в Свердловской области.

Также в Тюменской области, Пермском крае и Санкт-Петербурге этим утром объявили ракетную опасность.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что город подвергся ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Кроме того, в Минобороны РФ информировали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 4 июля сбили 389 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.

Ранее над Удмуртией сбили ракету ВСУ.

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