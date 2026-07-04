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Над Удмуртией сбили ракету ВСУ

В Удмуртии пресекли попытку ракетной атаки ВСУ на предприятие
Anatolii Stepanov/Reuters

В Удмуртии силами противовоздушной обороны (ПВО) сбита ракета, летевшая в сторону одного из промышленных объектов республики. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в своем канале в мессенджере «Макс».

«Была попытка атаки на одно из предприятий», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Бречалов уточнил, что на месте работают оперативные службы.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что город подвергся ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением. Также повреждения получили около шести автомобилей и фасад коммерческого предприятия. Аварийные бригады устраняют последствия удара.

Он также сообщил, что в результате атаки ВСУ в Белгороде произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов, на место выехали пожарные. Вечером 3 июля, по данным мэра, украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом — дрон сдетонировал в дереве рядом со зданием, в результате повреждено остекление нескольких квартир. Пострадавших нет.

Ранее жителей Татарстана предупредили о ракетной опасности.

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