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Армия

Стало известно о пострадавшей при атаке БПЛА на Ленобласть

Дрозденко: женщина пострадала при падении обломков беспилотников в Ленобласти
Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова

Женщина пострадала во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, все зафиксированные последствия налета связаны с падением фрагментов сбитых дронов.

«В Волосовском районе, Бегуницкое сельское поселение — выбило окна в частном доме, пострадала женщина — оперативно прибыла бригада скорой помощи, помощь оказана на месте, от госпитализации отказались, угрозы жизни нет», — говорится в заявлении.

Не обошлось без повреждений и в деревнях Котино, Лисино и Худанка, также расположенных в Волосовском районе. В первом населенном пункте произошел пожар — горели частный дом, беседка, сарай и баня. В Лисино оказались повреждены легковой автомобиль, два частных дома и забор. В Худанке было повреждено остекление одного из домов.

Дрозденко добавил, что в деревне Ускуля в Ломоносовском районе и деревне Мужич в Лужском районе выявили повреждение двух частных домов. Никто из жителей не пострадал.

4 июля губернатор Ленобласти заявил, что ночью и утром над регионом сбили 72 украинских БПЛА. К текущему моменту в области уже отменили режим воздушной опасности.

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

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