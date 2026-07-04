Стало известно о пострадавшей при атаке БПЛА на Ленобласть

Женщина пострадала во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, все зафиксированные последствия налета связаны с падением фрагментов сбитых дронов.

«В Волосовском районе, Бегуницкое сельское поселение — выбило окна в частном доме, пострадала женщина — оперативно прибыла бригада скорой помощи, помощь оказана на месте, от госпитализации отказались, угрозы жизни нет», — говорится в заявлении.

Не обошлось без повреждений и в деревнях Котино, Лисино и Худанка, также расположенных в Волосовском районе. В первом населенном пункте произошел пожар — горели частный дом, беседка, сарай и баня. В Лисино оказались повреждены легковой автомобиль, два частных дома и забор. В Худанке было повреждено остекление одного из домов.

Дрозденко добавил, что в деревне Ускуля в Ломоносовском районе и деревне Мужич в Лужском районе выявили повреждение двух частных домов. Никто из жителей не пострадал.

4 июля губернатор Ленобласти заявил, что ночью и утром над регионом сбили 72 украинских БПЛА. К текущему моменту в области уже отменили режим воздушной опасности.

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.