Израиль ударил по Ливану

Армия Израиля заявила об ударе по группе бойцов «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударил по группе бойцов шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в своем Telegram-канале.

По ее данным, израильские военные засекли группу бойцов «Хезболлах» в районе Аль-Укайда на юге Ливана, рядом с зоной безопасности Израиля. ЦАХАЛ нанес точечный удар по бойцам движения, заявили в пресс-службе.

27 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке израильской армии к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана.

Военный израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение не предполагает отступления израильских сил с юга Ливана, пока шиитское движение «Хезболла» не будет разоружено на всей территории республики и пока не удастся обеспечить безопасность жителей севера Израиля.

26 июня премьер-министр Биньямин Нетаньяху пояснил, что ЦАХАЛ не покинет буферную зону на юге Ливана до тех пор, пока будет сохраняться исходящая из этой страны угроза национальной безопасности.

Новость дополняется.